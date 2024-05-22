Жители Молдавии считают, что Санду не заслужила второй срок, показал опрос

Жителей республики просили высказаться, заслужила ли Санду быть избранной на второй президентский срок. Отрицательно ответили 55% опрошенных. При этом 39% респондентов считают, что Санду заслужила второй срок. Не смогли ответить на вопрос 6% респондентов.
Жителям Молдавии также задали вопрос, в какой степени президент виновата и несет ответственность за нынешнюю ситуацию в стране. Почти половина — 48% (22% — в большой степени и 26% — в очень большой степени) считают, что президент виновна в сложившейся в стране ситуации. При этом 48% полагают что Санду виновата «в малой степени и в очень малой степени». Не смогли ответить на вопрос 4% респондентов.
Опрос проводился со 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.