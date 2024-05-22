Жители Молдавии считают, что Санду не заслужила второй срок, показал опрос

Жителям Молдавии также задали вопрос, в какой степени президент виновата и несет ответственность за нынешнюю ситуацию в стране. Почти половина — 48% (22% — в большой степени и 26% — в очень большой степени) считают, что президент виновна в сложившейся в стране ситуации. При этом 48% полагают что Санду виновата «в малой степени и в очень малой степени». Не смогли ответить на вопрос 4% респондентов.