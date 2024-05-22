Глава МО Британии обвинил Китай в намерении поставить РФ летальные вооружения

«Демократический мир говорит правильные вещи и в основном делает правильные вещи, однако не в том масштабе и не с той скоростью, которых требует этот критический момент. Мы также должны быть реалистами, признав, что, хотя наш альянс силен, многие страны по-прежнему стремятся подстраховаться, пытаясь усидеть на двух стульях, либо, что хуже, рады предоставить России альтернативные рынки для ее нефти и энергоносителей», — сказал Шэппс, призвав усиливать давление на РФ и увеличивать военные расходы.