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Каких лекарств коснется маркировка с 1 июля 2024 года

Министерство торговли и интеграции подготовило изменения в постановление правительства «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
В частности, уточняется, что с 1 июля 2024 года обязательная маркировка касается только лекарственных средств, произведенных с 1 июля 2024 года, расфасованных в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи, за исключением лекарственных средств и вакцин, применяемых в ветеринарии.

Ранее речь шла и о ввезенных лекарственных средствах.

Как поясняется, 86% лекарственных средств на рынке Казахстана поставляется из-за рубежа. Указанные лекарственные средства могут быть произведены на производственных линиях фармацевтических заводов до момента введения обязательной маркировки в Казахстане с 1 июля 2024 года, но ввезены на территорию республики после 1 июля 2024 года.

«В связи с этим в целях избежания рисков задержки на таможенной границе лекарственных средств, произведенных до 1 июля 2024 года, необходимо уточнение редакции данной нормы», — говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 июня.

медицина
экономика