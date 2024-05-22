Рябков призвал не откликаться на каждый информационный вброс из Вашингтона

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросом обвинения Пентагона в запуске Россией противоспутникового аппарата, ведь Москва выступает против размещения ударных средств на околоземной орбите, следует из материала «Интерфакса».
Я не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона. Космическая программа РФ развивается планово, пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, — это тоже не новость.
Дипломат напомнил, что Москва всегда последовательно выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств.
«Поэтому американцы могут говорить всё что угодно, наша политика от этого не меняется, — сказал Сергей Рябков. — И, если они реально заинтересованы были бы в том, чтобы безопасность, в том числе космической деятельности укреплялась, они могли бы пересмотреть свой деструктивный подход применительно к серии российских предложений в этой области. И, прежде всего, к нашему предложению разработать договор о прекращении гонки вооружений в космическом пространстве».
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что США предполагают, что РФ 16 мая вывела на орбиту противоспутниковый аппарат.
Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, как мы считаем, скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.
Патрик Райдер сказал, что Пентагон будет следить за развитием ситуации, и добавил, что спутник находится на той же орбите, что и правительственный спутник США.