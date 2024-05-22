Рябков призвал не откликаться на каждый информационный вброс из Вашингтона

«Поэтому американцы могут говорить всё что угодно, наша политика от этого не меняется, — сказал Сергей Рябков. — И, если они реально заинтересованы были бы в том, чтобы безопасность, в том числе космической деятельности укреплялась, они могли бы пересмотреть свой деструктивный подход применительно к серии российских предложений в этой области. И, прежде всего, к нашему предложению разработать договор о прекращении гонки вооружений в космическом пространстве».