Опрос показал, как жители Молдавии относятся к НАТО

При этом с недоверием к ЕС относится чуть более половины молдаван (28% респондентов «с небольшим недоверием», 25% опрошенных совсем не доверяют Евросоюзу). Благосклонно относятся к ЕС 27% респондентов, 13% — «очень доверяют». При этом не слышали о существовании ЕС 3% молдаван, а 4% опрошенных не смогли ответить на вопрос.