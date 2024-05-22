Опрос показал, как жители Молдавии относятся к НАТО

Жителей Молдавии попросили дать свою оценку доверия различным международным институтам. Среди них были ВОЗ, НАТО, Европарламент, ЕС, Всемирный банк, ООН, ОБСЕ, Международный валютный фонд. Трансляция результатов опроса велась в прямом эфире на сайте Realitatea.md.
Согласно данным опроса, «мало» доверяют Североатлантическому альянсу 18% опрошенных, «очень мало или совсем не доверяют» — 42%. Доверяют НАТО — 21% респондентов и «очень доверяют» — 9%. Не слышали о такой организации 2% молдаван, не смогли ответить на вопрос — 8% респондентов.
При этом с недоверием к ЕС относится чуть более половины молдаван (28% респондентов «с небольшим недоверием», 25% опрошенных совсем не доверяют Евросоюзу). Благосклонно относятся к ЕС 27% респондентов, 13% — «очень доверяют». При этом не слышали о существовании ЕС 3% молдаван, а 4% опрошенных не смогли ответить на вопрос.
Опрос проводился со 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.