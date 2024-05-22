Уральских ветеранов СВО начнут готовить к работе во власти

«Очень радостно, что среди 83 участников есть уральские военнослужащие, которые проявили себя на передовой. Шесть человек учились на территории регионов УрФО, еще двое родились у нас в округе. Уверен, что эти ребята после обучения придут в систему государственного управления, будут продолжать работать на благо Отечества», — поделился ожиданиями полпред.