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Уральских ветеранов СВО начнут готовить к работе во власти

Участники спецоперации из регионов УрФО прошли в первый поток президентской программы «Время героев». Как заявил полпред главы государства Владимир Якушев, переподготовку для работы на госслужбе пройдут восемь представителей Урала.

«Очень радостно, что среди 83 участников есть уральские военнослужащие, которые проявили себя на передовой. Шесть человек учились на территории регионов УрФО, еще двое родились у нас в округе. Уверен, что эти ребята после обучения придут в систему государственного управления, будут продолжать работать на благо Отечества», — поделился ожиданиями полпред.

Обучение стартует 27 мая. Предполагается, что участников программы — ветеранов СВО — начнут готовить для службы в органах власти, коммерческих структурах и госкорпорациях.

О запуске программы «Время героев» объявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, прошедшие СВО россияне «должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия». Проектом занимается РАНХиГС, на участие претендовали более 44 тыс. человек. Полпред Якушев активно призывал ветеранов-уральцев попробовать свои силы в программе.