Правительство Нижегородской области подписало ряд соглашений на ЦИПР

Также губернатор подписал соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (АО «ГТЛК»), ООО «Беспилотные авиационные системы» (ООО «БАС») и АНО «Горький Тех». Стороны планируют обмениваться опытом в производстве оборудования и программного обеспечения для беспилотников.