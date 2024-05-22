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Правительство Нижегородской области подписало ряд соглашений на ЦИПР

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал ряд соглашений о сотрудничестве на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»), которая проходит на Нижегородской ярмарке.

Источник: Reuters

С ООО «Хэдхантер» областное правительство договорилось о развитии рынка труда в регионе и автоматизации подбора персонала с помощью передовых технологий.

ООО «1С» стала партнером IT-кампуса «Неймарк» по подготовке кадров. Вместе с правительством региона разработчик собирается обучать специалистов в области автоматизации и цифровизации бизнес-процессов.

С «Ростелекомом» власти договорились об увеличении мощности центра обработки данных, со Сбером — о внедрении искусственного интеллекта на портале «Госуслуги».

Также губернатор подписал соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (АО «ГТЛК»), ООО «Беспилотные авиационные системы» (ООО «БАС») и АНО «Горький Тех». Стороны планируют обмениваться опытом в производстве оборудования и программного обеспечения для беспилотников.