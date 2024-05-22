Может ли гибель Ибрахима Раиси повлиять на отношения Ирана с Казахстаном?

«В Азиатском регионе нередко личные отношения между лидерами могут влиять на отношения между государствами. Казахстан и Иран в данной парадигме не совсем тот случай. У нас не такое плотное взаимодействие, и это связано с географией. Мы не граничим с этой страной напрямую по суше, граничим только через Каспийское море. Помимо этого, на Иран наложены всевозможные санкции со стороны международных организаций, как и отдельных западных государств. Мы вынуждены их соблюдать в той или иной степени. Поэтому у нас, в принципе, пространство для маневра ограничено. Но несмотря на это, у нас дружеские отношения. Сам Раиси 2022 году приезжал в Казахстан. Наш президент посещал Иран. Отношения между двумя странами конструктивные и очень прагматичные».