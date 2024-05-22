Беларусь и Сербия обсудили сотрудничество до конца 2024 года

Министры иностранных дел Беларуси и Сербии обсудили перспективы контактов в 2024 году, сообщила пресс-служба МИД.
Тема белорусско-сербских контактов была поднята во время телефонного разговора главы белорусского МИДа Сергея Алейника с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем 21 мая.
В целом, обсуждался целый ряд актуальных вопросов. Также стороны подтвердили взаимную готовность к укреплению сотрудничества, продолжению политического и межотраслевого диалога.
— Обсуждены перспективы контактов на текущий год, — прокомментировали в пресс-службе.
Еще в разговоре отдельно рассматривалась проблематика взаимной поддержки на международных площадках и, в первую очередь, в системе ООН.
Также Алейник и Джурич констатировали в разговоре близость подходов и обоюдное стремление Беларуси и Сербии продолжать скоординированную деятельность для решения ключевых вопросов международной повестки дня. Еще дипломаты обеих стран выразили свой настрой противостоять попыткам искажения отдельных исторических событий на Балканах.