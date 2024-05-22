Беларусь и Сербия обсудили сотрудничество до конца 2024 года

Также Алейник и Джурич констатировали в разговоре близость подходов и обоюдное стремление Беларуси и Сербии продолжать скоординированную деятельность для решения ключевых вопросов международной повестки дня. Еще дипломаты обеих стран выразили свой настрой противостоять попыткам искажения отдельных исторических событий на Балканах.