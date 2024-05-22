Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о сотрудничестве с Каракалпакстаном.

Глава Башкортостана рассказал о сотрудничестве с Каракалпакстаном. О визите делегации этого региона он поделился с читателями своего блога.
«Каракалпакстан — один из первых регионов Узбекистана, с которым Башкортостан начал сотрудничать. И сегодня мы рады принимать в Уфе делегацию этой республики во главе с председателем Совета министров Фарходом Уразбаевичем Эрмановым, — написал Радий Хабиров. — Я глубоко убежден, что предприниматели с обеих сторон сами определяют, как и с кем вести бизнес. Но для того, чтобы это происходило, нужны доверительные и уважительные отношения между государствами, меры поддержки, гарантии. Все это — очень важные вопросы для людей, которые вкладывают свои деньги в развитие бизнеса в другой стране. И именно их мы решаем в ходе таких встреч».
На следующей неделе официальная делегация Башкортостана будет работать в Узбекистане. Планируется посетить предприятия нефтегазохимического комплекса, содовую компанию, детально обсудить ряд вопросов.
«У башкир и каракалпаков — общее прошлое, мы вышли из единой колыбели кочевых народов. Сегодня Фарход Уразбаевич передал нам дутар — древний музыкальный инструмент. Договорились, что он будет храниться в нашем Евразийском музее кочевых цивилизаций», — отметил Глава республики.