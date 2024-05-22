В КНДР выявили новый порядок демонстрации портретов трех Кимов

По сведениям Bloomberg, портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в стране можно встретить повсеместно, в том числе в квартирах, метро, офисах. Они высоко ценятся, их необходимо спасать любой ценой, в том числе, как сообщал несколько лет назад портал DailyNK, с риском для своей жизни или для жизней своих близких.