«ЕС не нужны наши продукты»: в Кишиневе прошел митинг оппозиции

Акция прошла у здания Министерства сельского хозяйства под лозунгом «ЕС не нужны наши продукты!» Ее целью, по заявлению организаторов, был призыв главы Минсельхоза к ответу: что ждет молдавских фермеров в ЕС, в то время, как у самих европейских фермеров все плохо?