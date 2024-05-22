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«ЕС не нужны наши продукты»: в Кишиневе прошел митинг оппозиции

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Представители оппозиционного блока «Победа» провели в среду в Кишиневе митинг протеста против навязывания властями рынков сбыта Евросоюза для сельхозпродукции молдавских производителей.

Источник: Sputnik.md

Акция прошла у здания Министерства сельского хозяйства под лозунгом «ЕС не нужны наши продукты!» Ее целью, по заявлению организаторов, был призыв главы Минсельхоза к ответу: что ждет молдавских фермеров в ЕС, в то время, как у самих европейских фермеров все плохо?

«Очевидно, что место молдавских товаров в ЕС — мусорные баки. Тогда как жители стран ЕАЭС готовы и хотят покупать наши продукты».

заявили организаторы протеста.

Они отметили, что на прилавках Молдовы большей частью импортная продукция, а местные фермеры на грани разорения.

о словам оппозиционных сил, фермеры Молдовы не смогут конкурировать с европейскими, получающими субсидии от своих государств и развивающих высокотехнологичное хозяйство.

«Чтобы соответствовать жесточайшим требованиям ЕС к сельхозпродукции, нужно вложить огромные средства, которых нет ни у аграриев, ни у правительства Молдовы. Поэтому ЕС — это путь в могилу сначала для аграриев, а затем для всей страны», — подчеркнули митингующие.

В то же время представители блока «Победа» предлагают решение данной проблемы — вступление Молдовы в ЕАЭС.

«Страны Евразийского экономического союза обеспечат спрос на наши продукты, открыв доступ к рынку с населением более 180 миллионов человек».

подчеркнули оппозиционеры.
ЕС