«ЕС не нужны наши продукты»: в Кишиневе прошел митинг оппозиции

Акция прошла у здания Министерства сельского хозяйства под лозунгом «ЕС не нужны наши продукты!» Ее целью, по заявлению организаторов, был призыв главы Минсельхоза к ответу: что ждет молдавских фермеров в ЕС, в то время, как у самих европейских фермеров все плохо?
«Очевидно, что место молдавских товаров в ЕС — мусорные баки. Тогда как жители стран ЕАЭС готовы и хотят покупать наши продукты».
Они отметили, что на прилавках Молдовы большей частью импортная продукция, а местные фермеры на грани разорения.
о словам оппозиционных сил, фермеры Молдовы не смогут конкурировать с европейскими, получающими субсидии от своих государств и развивающих высокотехнологичное хозяйство.
«Чтобы соответствовать жесточайшим требованиям ЕС к сельхозпродукции, нужно вложить огромные средства, которых нет ни у аграриев, ни у правительства Молдовы. Поэтому ЕС — это путь в могилу сначала для аграриев, а затем для всей страны», — подчеркнули митингующие.
В то же время представители блока «Победа» предлагают решение данной проблемы — вступление Молдовы в ЕАЭС.
«Страны Евразийского экономического союза обеспечат спрос на наши продукты, открыв доступ к рынку с населением более 180 миллионов человек».