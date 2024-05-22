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Глава Свердловской области встретился с главным раввином региона

Губернатор Свердловской Евгений Куйвашев области встретился с главным раввином Зелигом Ашкенази.

Источник: Департамент информационной политики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 22 мая провел рабочую встречу с главным раввином региона Зелигом Ашкенази. Основной темой стала совместная работа по укреплению отношений между конфессиями региона. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики.

— Сотрудничество позволяет нам успешно решать задачи развития региона, воспитания молодого поколения, укрепления в обществе духовно-нравственных ценностей, традиций милосердия и гуманизма, — сказал Евгений Куйвашев.

Зелиг Ашкенази поблагодарил мэра Екатеринбурга за внимание к еврейской общине.

Главный раввин Свердловской области также является председателем екатеринбургской Синагоги. Помимо религиозных праздников и обрядов, в Синагоге организуют национально-культурные мероприятия для всех евреев.

Напомним, 10 декабря прошлого года в еврейский праздник Хануки Екатеринбург с рабочим визитом посетил главный еврей России Берл Лазар, который встретился с губернатором Свердловской области и поблагодарил его за поддержку евреев.

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