Глава Свердловской области встретился с главным раввином региона

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 22 мая провел рабочую встречу с главным раввином региона Зелигом Ашкенази. Основной темой стала совместная работа по укреплению отношений между конфессиями региона. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики.
— Сотрудничество позволяет нам успешно решать задачи развития региона, воспитания молодого поколения, укрепления в обществе духовно-нравственных ценностей, традиций милосердия и гуманизма, — сказал Евгений Куйвашев.
Зелиг Ашкенази поблагодарил мэра Екатеринбурга за внимание к еврейской общине.
Главный раввин Свердловской области также является председателем екатеринбургской Синагоги. Помимо религиозных праздников и обрядов, в Синагоге организуют национально-культурные мероприятия для всех евреев.
Напомним, 10 декабря прошлого года в еврейский праздник Хануки Екатеринбург с рабочим визитом посетил главный еврей России Берл Лазар, который встретился с губернатором Свердловской области и поблагодарил его за поддержку евреев.