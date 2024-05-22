Молдавия не будет мешать поставкам газа в Приднестровье, заявил Парликов

«В контексте истечения срока действия контракта о транзите российского природного газа по территории я подчеркнул необходимость сохранения стабильности в приднестровском регионе и еще раз подтвердил, что правобережье (Молдавия — ред.) не будет препятствовать поставкам газа от “Газпрома” на левый берег Днестра (Приднестровье — ред.) даже после истечения срока действия транзитного контракта», — написал Парликов на своей странице в соцсети.