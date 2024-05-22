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Молдавия не будет мешать поставкам газа в Приднестровье, заявил Парликов

КИШИНЕВ, 22 мая — РИА Новости. Кишинев не намерен препятствовать поставкам газа от «Газпрома» в Приднестровье после истечения срока действия транзитного контракта между Россией и Украиной, заявил в среду министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

Источник: Reuters

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

Молдавская делегация во главе с премьером Дорином Речаном находится с визитом в Брюсселе, в частности, принимает участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Молдавия. По словам Парликова, он принял участие в совместной дискуссии, посвященной теме энергетической безопасности в Приднестровье.

«В контексте истечения срока действия контракта о транзите российского природного газа по территории я подчеркнул необходимость сохранения стабильности в приднестровском регионе и еще раз подтвердил, что правобережье (Молдавия — ред.) не будет препятствовать поставкам газа от “Газпрома” на левый берег Днестра (Приднестровье — ред.) даже после истечения срока действия транзитного контракта», — написал Парликов на своей странице в соцсети.

По его словам, если российский газ не удастся транспортировать через территорию Украины в ПМР, необходимо будет найти альтернативный маршрут. «Например, вертикальный (газотранспортный — ред.) коридор (входят Греция, Болгария, Румыния и Венгрия — ред.), к которому Республика Молдова недавно присоединилась», — пояснил министр.

С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.

Приднестровье, 60% жителей котфорого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

энергетика
экономика