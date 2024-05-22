Узбекистан и Саудовская Аравия увеличили количество авиарейсов между странами

«По итогам переговоров достигнуты договоренности по увеличению количества регулярных рейсов между Узбекистаном и Саудовской Аравией с каждой стороны до 50 рейсов в неделю. В подтверждение достигнутых договоренностей подписан меморандум между авиационными администрациями двух стран», — говорится в сообщении Минтранса.