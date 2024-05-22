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Узбекистан и Саудовская Аравия увеличили количество авиарейсов между странами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Саудовская Аравия договорились увеличить количество регулярных рейсов между странами до 50 в неделю, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Соглашения удалось достичь в рамках Международного форума авиации «FAF 2024». Делегация во главе с директором агентства «Узавиация» Тохиром Назаровым провела переговоры с управлением гражданской авиации Королевства Саудовская Аравия.

«По итогам переговоров достигнуты договоренности по увеличению количества регулярных рейсов между Узбекистаном и Саудовской Аравией с каждой стороны до 50 рейсов в неделю. В подтверждение достигнутых договоренностей подписан меморандум между авиационными администрациями двух стран», — говорится в сообщении Минтранса.