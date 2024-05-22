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Мирзиёев принял делегацию Турции — что обсудили

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Великого национального собрания Турции во главе с председателем собрания Нуманом Куртулмушем, находящимся в республике с официальным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Председатель турецкого парламента передал Мирзиёеву искренние приветствия и наилучшие пожелания от Реджепа Тайипа Эрдогана.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, с удовлетворением отметили нынешний высочайший уровень двустороннего сотрудничества, продолжающиеся активные контакты и обмены на всех уровнях.

Также речь шла о росте показателей взаимного товарооборота и инвестиций, увеличении количества совместных проектов и предприятий, частоты авиарейсов, проведении совместных культурных мероприятий.

Отмечались плодотворные связи между законодательными органами Узбекистана и Турции.

«Подчеркнута важность дальнейшего развития межпарламентских связей, активного участия групп дружбы и профильных комитетов в формировании повестки узбекско-турецкого сотрудничества и обеспечении контроля за выполнением договоренностей на высшем уровне».

говорится в сообщении

Особое внимание уделили продвижению инвестиционных программ, стимулированию туристического, делового и образовательного обмена.

«Обсуждены также перспективы взаимодействия парламентов в рамках международных структур, в частности Организации тюркских государств», — отмечается в сообщении.

переговоры