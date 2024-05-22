Мирзиёев принял делегацию Турции — что обсудили

Председатель турецкого парламента передал Мирзиёеву искренние приветствия и наилучшие пожелания от Реджепа Тайипа Эрдогана.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, с удовлетворением отметили нынешний высочайший уровень двустороннего сотрудничества, продолжающиеся активные контакты и обмены на всех уровнях.
Также речь шла о росте показателей взаимного товарооборота и инвестиций, увеличении количества совместных проектов и предприятий, частоты авиарейсов, проведении совместных культурных мероприятий.
Отмечались плодотворные связи между законодательными органами Узбекистана и Турции.
«Подчеркнута важность дальнейшего развития межпарламентских связей, активного участия групп дружбы и профильных комитетов в формировании повестки узбекско-турецкого сотрудничества и обеспечении контроля за выполнением договоренностей на высшем уровне».
Особое внимание уделили продвижению инвестиционных программ, стимулированию туристического, делового и образовательного обмена.
«Обсуждены также перспективы взаимодействия парламентов в рамках международных структур, в частности Организации тюркских государств», — отмечается в сообщении.