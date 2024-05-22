Большинство граждан Молдавии не хотят считать себя румынами, показал опрос

Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словосочетанием «румынский язык». Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным.