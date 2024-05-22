Большинство граждан Молдавии не хотят считать себя румынами, показал опрос

Жителей Молдавии попросили ответить на вопрос, к какой национальности они себя относят. Почти 72% респондентов заявили, что являются молдаванами. Румынами себя назвали лишь 11% опрошенных.
По данным исследования, разговаривают дома на молдавском языке 44,3% респондентов. Еще 30,4% опрошенных заявили, что говорят в семье на румынском языке. На русском языке дома разговаривают 21% опрошенных.
Опрос проводился со 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словосочетанием «румынский язык». Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.