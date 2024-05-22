Три петербуржца получили звание «Почетный гражданин»

«Процедура присвоения звания “Почетный гражданин Санкт-Петербурга” — всегда большая ответственность, но и очень приятный, радостный момент в работе депутатов. Таким образом мы признаём заслуги деятелей науки, культуры, искусства, политиков, спортсменов перед нашим городом. Вне всякого сомнения, каждый из претендентов на звание в этом году — выдающиеся, заслуженные люди, сделавшие очень много для Северной столицы, настоящие патриоты Санкт-Петербурга и страны в целом. Тем не менее, выбрать было необходимо. В этом году мы впервые присвоили это почётное звание троим», — отметил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.