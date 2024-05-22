Три петербуржца получили звание «Почетный гражданин»

«Депутаты петербургского парламента выбрали жителей города, которым присвоено звание “Почетный гражданин Санкт-Петербурга”. В этом году обладателями высшей награды Северной столицы стали: врачи Дмитрий Гранов и Эдуард Айламазян, а также музыкант Давид Голощекин», — говорится в сообщении.
Эдуард Айламазян — заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, советский и российский ученый-медик, специалист в области акушерства и гинекологии. Давид Голощекин — народный артист РФ, основатель и руководитель Петербургской Джазовой филармонии. Дмитрий Гранов — заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, хирург, трансплантолог, специалист в области гепатологии и лечения злокачественных опухолей печени.
«Процедура присвоения звания “Почетный гражданин Санкт-Петербурга” — всегда большая ответственность, но и очень приятный, радостный момент в работе депутатов. Таким образом мы признаём заслуги деятелей науки, культуры, искусства, политиков, спортсменов перед нашим городом. Вне всякого сомнения, каждый из претендентов на звание в этом году — выдающиеся, заслуженные люди, сделавшие очень много для Северной столицы, настоящие патриоты Санкт-Петербурга и страны в целом. Тем не менее, выбрать было необходимо. В этом году мы впервые присвоили это почётное звание троим», — отметил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» установлено в 1993 году. Первым знака высшей признательности и уважения жителей города был удостоен Дмитрий Лихачев. Всего до сегодняшнего дня звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» было присвоено 51 человеку. В 2006 году Почетным гражданином города стал президент России Владимир Путин.
В 2022 году был изменен порядок избрания почетных граждан Санкт-Петербурга. Раньше количество людей, которым присваивалось звание, ограничивалось двумя в год. Теперь депутаты могут избирать 10 человек за парламентский созыв. Таким образом, действующий созыв сможет присвоить звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» еще пятерым жителям города.