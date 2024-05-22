«Теперь, когда со второй половины 2023 года Россия начала побеждать на поле боя, с подписанием мирных соглашений спешить не стоит. Либеральные круги в России и США готовы вернуться к стамбульским соглашениям и начать новый раунд переговоров. Это лукавое предложение, направленное на то, чтобы дать передышку украинской армии и Западу. Не менее лукаво и предложение признать завоевания России взамен за ее согласие на вступление Украины в НАТО», — полагает Карольчук.
По его мнению, с заключением итогового соглашения спешить нельзя, поскольку «позорный мир был бы предательством жертв этого конфликта», чего нельзя допустить. Время стамбульских соглашений и команды президента Украины Владимира Зеленского ушло безвозвратно, считает журналист.
«После подписания мира необходимо обеспечить безопасность воюющих сторон и вовлеченных в этот конфликт государств», — резюмировал Карольчук.
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что для завершения специальной операции нужны демилитаризация и денацификация Украины, а также гарантии безопасности для народов России и Российского государства.