Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«До конца». В Польше сделали России неожиданное предложение по Украине

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия должна довести до логического конца конфликт на Украине, чтобы установить стабильный мир в Восточной Европе, написал в статье для Myśl Polska журналист Эдвард Карольчук.

Источник: © РИА Новости

«Теперь, когда со второй половины 2023 года Россия начала побеждать на поле боя, с подписанием мирных соглашений спешить не стоит. Либеральные круги в России и США готовы вернуться к стамбульским соглашениям и начать новый раунд переговоров. Это лукавое предложение, направленное на то, чтобы дать передышку украинской армии и Западу. Не менее лукаво и предложение признать завоевания России взамен за ее согласие на вступление Украины в НАТО», — полагает Карольчук.

По его мнению, с заключением итогового соглашения спешить нельзя, поскольку «позорный мир был бы предательством жертв этого конфликта», чего нельзя допустить. Время стамбульских соглашений и команды президента Украины Владимира Зеленского ушло безвозвратно, считает журналист.

«После подписания мира необходимо обеспечить безопасность воюющих сторон и вовлеченных в этот конфликт государств», — резюмировал Карольчук.

Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что для завершения специальной операции нужны демилитаризация и денацификация Украины, а также гарантии безопасности для народов России и Российского государства.