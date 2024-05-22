Дмитрий Старостин назначен зампредом правительства Нижегородской области

Дмитрий Старостин назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в соцсетях.
В структуру регионального правительства внесли изменения — ввели новую должность. На пост зампреда правительства в блоке Юрия Ильина пригласили Дмитрия Старостина. Он уже приступил к новым обязанностям.
Дмитрию Старостину предстоит расширять внешнеэкономические связи, привлекать крупных инвесторов и объединять существующие практики в области международного сотрудничества. Задачи будут касаться всех блоков правительства: зампред будет объединять направления.
Ранее Дмитрий Старостин почти 15 лет служил в МИД России, ездил в длительные командировки в Италию, Францию, США. Он развивал сотрудничество с европейскими государствами, продвигал отечественные разработки.
«Мы активно работаем с иностранными партнерами. Доказательством тому является иностранное представительство на конференции “ЦИПР” в этом году. Министерство международных и межрегиональных связей во главе с Ольгой Гусевой продолжает свою эффективную работу по выстраиванию дружественных связей с другими государствами, организации важнейших визитов в наш регион. Но задачи расширяются — речь о реальных проектах, инвестициях».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что генеральный менеджер ХК «Торпедо» Максим Гафуров займет новую должность в правительстве Нижегородской области.