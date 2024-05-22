Дмитрий Старостин назначен зампредом правительства Нижегородской области

«Мы активно работаем с иностранными партнерами. Доказательством тому является иностранное представительство на конференции “ЦИПР” в этом году. Министерство международных и межрегиональных связей во главе с Ольгой Гусевой продолжает свою эффективную работу по выстраиванию дружественных связей с другими государствами, организации важнейших визитов в наш регион. Но задачи расширяются — речь о реальных проектах, инвестициях».