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Дмитрий Старостин назначен зампредом правительства Нижегородской области

Он уже приступил к новым обязанностям.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дмитрий Старостин назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в соцсетях.

В структуру регионального правительства внесли изменения — ввели новую должность. На пост зампреда правительства в блоке Юрия Ильина пригласили Дмитрия Старостина. Он уже приступил к новым обязанностям.

Дмитрию Старостину предстоит расширять внешнеэкономические связи, привлекать крупных инвесторов и объединять существующие практики в области международного сотрудничества. Задачи будут касаться всех блоков правительства: зампред будет объединять направления.

Ранее Дмитрий Старостин почти 15 лет служил в МИД России, ездил в длительные командировки в Италию, Францию, США. Он развивал сотрудничество с европейскими государствами, продвигал отечественные разработки.

«Мы активно работаем с иностранными партнерами. Доказательством тому является иностранное представительство на конференции “ЦИПР” в этом году. Министерство международных и межрегиональных связей во главе с Ольгой Гусевой продолжает свою эффективную работу по выстраиванию дружественных связей с другими государствами, организации важнейших визитов в наш регион. Но задачи расширяются — речь о реальных проектах, инвестициях».

пояснил глава региона

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что генеральный менеджер ХК «Торпедо» Максим Гафуров займет новую должность в правительстве Нижегородской области.