«Конечно, были другие базы, но они были уничтожены российскими боеголовками», — признает издание, описывая одну из до сих пор существующих таких баз в Харьковской области, выполняющую функцию центра подготовки украинцев.
Как указал в интервью бывший британский военнослужащий Дэн Ридли, функционирование базы в Харьковской области не финансируется Киевом.
Ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что базы НАТО по подготовке украинских военных станут законными целями для российских военных в случае, если они все же появятся на Украине.