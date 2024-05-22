Беларусь и Турция обсудили взаимное признание водительских прав

В белорусской столице состоялись консультации по консульским вопросам. Делегацию республики возглавил замминистра иностранных дел Евгений Шестаков, турецкую -замглавы МИД Ясин Экрем Серим.
«Стороны обсудили широкий спектр консульских вопросов, в числе которых соблюдение прав белорусских и турецких граждан, проживающих за рубежом», — сообщили Sputnik в МИД.
Также на встрече затрагивалась тема ситуаций, возникающие в смешанных браках.
Кроме этого, белорусская и турецкая стороны подтвердили необходимость продолжения совместной работы по подготовке подписания ряда двусторонних соглашений. В числе данных документов — соглашение о взаимном признании водительских удостоверений.
Была обсуждена и тема двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики, а также дополнительный протокол о внесении изменений в действующее соглашение о взаимной отмене виз.