Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь и Турция обсудили взаимное признание водительских прав

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Минск и Анкара обсудили консульские вопросы, в числе которых ситуации, возникающие в смешанных браках, а также взаимное признание водительских удостоверений, сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В белорусской столице состоялись консультации по консульским вопросам. Делегацию республики возглавил замминистра иностранных дел Евгений Шестаков, турецкую -замглавы МИД Ясин Экрем Серим.

«Стороны обсудили широкий спектр консульских вопросов, в числе которых соблюдение прав белорусских и турецких граждан, проживающих за рубежом», — сообщили Sputnik в МИД.

Также на встрече затрагивалась тема ситуаций, возникающие в смешанных браках.

Кроме этого, белорусская и турецкая стороны подтвердили необходимость продолжения совместной работы по подготовке подписания ряда двусторонних соглашений. В числе данных документов — соглашение о взаимном признании водительских удостоверений.

Была обсуждена и тема двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики, а также дополнительный протокол о внесении изменений в действующее соглашение о взаимной отмене виз.

переговоры