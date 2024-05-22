«У всех наших планов, экономических, технологических и тем более социальных, есть важнейшее измерение и важнейший критерий оценки нашей работы — это благополучие людей», — подчеркнул Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Путин назвал важнейший критерий оценки работы властей
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки работы властей по реализации экономических, технологических и социальных планов развития.