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Путин назвал важнейший критерий оценки работы властей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки работы властей по реализации экономических, технологических и социальных планов развития.

Источник: Пресс-служба Президента России

«У всех наших планов, экономических, технологических и тем более социальных, есть важнейшее измерение и важнейший критерий оценки нашей работы — это благополучие людей», — подчеркнул Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Путин Владимир
экономика