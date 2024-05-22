МИД прокомментировал ввод дополнительных ограничений на поставки товаров из ЕС

«Правительством Беларуси принято решение о введении вынужденных ответных мер на систематические недружественные действия Евросоюза и ряда наиболее агрессивно настроенных стран ЕС в отношении Республики Беларусь. Установлен запрет на импорт из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии отдельных товаров, включая напитки, косметику, посуду, текстиль, обувь. Данное решение не затрагивает товары, ввозимые для личного пользования», — пояснили в министерстве.



В МИД подчеркнули, что белорусская сторона с большим сожалением констатирует продолжающиеся попытки указанных стран ЕС стать лидерами западной антибелорусской повестки.



«Такая линия на разрушение дружественных связей между народами наших стран, непрерывное изобретение новых ограничений, распространение дезинформации о реальной ситуации в Беларуси не поддается объяснению. И это не только экономические рестрикции. Речь идет об ограничении свободы передвижения людей и товаров, запретах на выплаты пенсий и алиментов, незаконной конфискации грузов и заморозке активов за счет расширительного толкования санкций, угрозах национализации белорусской госсобственности. В этом ряду — подготовка боевиков и силовых сценариев неконституционного переворота в нашей стране, ограничения на вещание белорусских СМИ, возбуждение уголовных дел против собственных граждан, которые положительно отзываются о Беларуси», — обратили внимание в ведомстве.



«Данный перечень можно продолжить. Вся эта вакханалия происходит при молчаливом согласии большинства стран — членов ЕС, представители которых просто подписывают очередные антибелорусские демарши, подготовленные “признанными специалистами по Беларуси” из Вильнюса и Варшавы, к которым добавились “эксперты” из Риги, Праги и Таллина. Все это подается под сурдинку борьбы за демократию и поддержки белорусских псевдодемократических сил, которые на практике уже давно вызывают аллергию в белорусском обществе. Если же указанным странам не удается сразу протащить наиболее одиозные инициативы против Беларуси, они оперативно принимаются на национальном уровне, а дальше Брюссель “берется измором”. При этом такие решения очевидным образом не отвечают интересам самих стран-членов ЕС», — заявили в МИД.



В министерстве отметили бесперспективность любых санкционных мер. Белорусская сторона рассчитывает, что страны ЕС впредь будут трезво и взвешенно оценивать информацию своих партнеров о якобы исходящих от Беларуси угрозах и придут к пониманию безальтернативности возврата к диалогу с Минском в интересах стабильности и безопасности всего региона. −0-