Челябинская область вошла в топ-15 рейтинга качества жизни АСИ

«В целом итоги рейтинга 2023 года фиксируют положительную тенденцию в сфере образования и создания возможностей для развития ребенка. Например, на 17,4% выросла удовлетворенность процессом записи ребенка в детский сад, на 11% — в школу, почти на 20% — в кружки и секции. Удовлетворенность жилищными условиями выросла на 5,5%, наличием и оснащенностью парковых зон — почти на 8%. В медицинской сфере улучшение по большинству объективных показателей, что отразилось на росте удовлетворенности населения. В среднем этот показатель в разрезе медицинского обслуживания вырос на 24%», — сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.