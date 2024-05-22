Челябинская область вошла в топ-15 рейтинга качества жизни АСИ

Челябинская область вошла в топ-15 рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив — лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область, ХМАО и Татарстан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Лидерами по динамике роста стали Волгоградская область, Северная Осетия, Кемеровская область, Приморский край и Рязанская область.
Такие данные озвучил президент России во время Наблюдательного совета АСИ.
Также в топ-10 попали Московская область, Тульская область, ЯНАО, Сахалинская область, Нижегородская область.
Во второй десятке — Чечня, Башкирия, Белгородская область, Челябинская область, Самарская область, Севастополь, Воронежская область, Калининградская область, Краснодарский край, Свердловская область.
«В целом итоги рейтинга 2023 года фиксируют положительную тенденцию в сфере образования и создания возможностей для развития ребенка. Например, на 17,4% выросла удовлетворенность процессом записи ребенка в детский сад, на 11% — в школу, почти на 20% — в кружки и секции. Удовлетворенность жилищными условиями выросла на 5,5%, наличием и оснащенностью парковых зон — почти на 8%. В медицинской сфере улучшение по большинству объективных показателей, что отразилось на росте удовлетворенности населения. В среднем этот показатель в разрезе медицинского обслуживания вырос на 24%», — сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Уровень удовлетворенности социальными услугами в 2023 году составил 80%, а уровень информируемости населения о социальном обслуживании вырос почти на 20%. Также больше трети опрошенных отметили, что общество стало благосклоннее относиться к людям с ограниченными возможностями, повысилась доступность услуг и среды для таких граждан.