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Серьезное, но стабильное: медики рассказали о состоянии здоровья Фицо

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Состояние здоровья словацкого премьер-министра Роберта Фицо после покушения остается серьезным, но стабильным, сообщили в больнице города Банска-Быстрица, где политик в настоящее время находится.

Источник: Sputnik.by

«Состояние пациента серьезное, но стабилизированное».

отмечается в сообщении.

Там также подчеркивается, что консилиум врачей, прошедший в среду, подтвердил выбранный для Фицо план лечения.

Ранее в медицинском учреждении заявляли, что состояние премьера улучшается, он в сознании.

Покушение на Фицо

Покушение на Фицо произошло 15 мая, в городе Гандлова, когда политик покинул выездное заседание Кабмина страны.

В политика попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Его вертолетом доставили в больницу, где провели многочасовую операцию и ввели в искусственную кому. Позже он перенес еще одну операцию.

Нападавший — 71-летний житель города Левице, писатель Юрай Цинтула, известный своими проукраинскими взглядами. В ходе покушения он использовал легально зарегистрированное короткоствольное оружие.

По данным МВД, в своих действиях он руководствовался политическими мотивами.

Цинтула свою вину в случившемся признал. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, суд избрал писателю меру пресечения в виде содержания под стражей. Цинтуле грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.