Серьезное, но стабильное: медики рассказали о состоянии здоровья Фицо

«Состояние пациента серьезное, но стабилизированное».
Там также подчеркивается, что консилиум врачей, прошедший в среду, подтвердил выбранный для Фицо план лечения.
Ранее в медицинском учреждении заявляли, что состояние премьера улучшается, он в сознании.
Покушение на Фицо
Покушение на Фицо произошло 15 мая, в городе Гандлова, когда политик покинул выездное заседание Кабмина страны.
В политика попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Его вертолетом доставили в больницу, где провели многочасовую операцию и ввели в искусственную кому. Позже он перенес еще одну операцию.
Нападавший — 71-летний житель города Левице, писатель Юрай Цинтула, известный своими проукраинскими взглядами. В ходе покушения он использовал легально зарегистрированное короткоствольное оружие.
По данным МВД, в своих действиях он руководствовался политическими мотивами.
Цинтула свою вину в случившемся признал. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, суд избрал писателю меру пресечения в виде содержания под стражей. Цинтуле грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.