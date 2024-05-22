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Алексей Текслер потребовал полной готовности к отопительному сезону

Губернатор подчеркнул, что подготовку уже нужно проводить и завершить ее до 15 августа, чтобы до сентября каждый муниципалитет прошел проверки и получил свои паспорта готовности.

Источник: МК.RU Челябинск

Губернатор подчеркнул, что подготовку уже нужно проводить и завершить ее до 15 августа, чтобы до сентября каждый муниципалитет прошел проверки и получил свои паспорта готовности.

«Завершившийся сезон с паспортами и актами готовности у нас прошли все муниципалитеты, кроме Златоуста и Катав-Ивановского муниципального района. Коллеги, по этим муниципалитетам требую устранить все замечания, завершить все работы и к осени обеспечить 100-процентную готовность», — акцентировал внимание Алексей Текслер.

Глава региона также поставил задачу провести все своевременно. Это касается и тех территорий, кто не испытал проблем с подготовкой и получением паспортов готовности.

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