Алексей Текслер потребовал полной готовности к отопительному сезону

«Завершившийся сезон с паспортами и актами готовности у нас прошли все муниципалитеты, кроме Златоуста и Катав-Ивановского муниципального района. Коллеги, по этим муниципалитетам требую устранить все замечания, завершить все работы и к осени обеспечить 100-процентную готовность», — акцентировал внимание Алексей Текслер.