Лукашенко подписал указ по долгострою на Грушевке. Дольщикам предоставлены новые права

Документ корректирует указ № 347 «О завершении строительства жилых домов» от 15 сентября 2021 года. Им предусмотрен ряд изменений, направленных на скорейшее завершение строительства многоквартирных жилых домов несостоятельного застройщика ООО «Жилстройкомплект» на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса в Минске.
В целях обеспечения равных возможностей для всех участников строительства дольщикам, имевшим с ООО «Жилстройкомплект» договоры на возведение объектов долевого строительства, указом предоставляются такие же права, как и держателям жилищных облигаций.