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Беларусь и Иордания планируют отменить визы для владельцев диппаспортов

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в качестве основы для проведения переговоров одобрил проект межправительственного соглашения с Иорданией об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов. Соответствующий указ № 210 глава государства подписал 22 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

Александр Лукашенко уполномочил Министерство иностранных дел на проведение переговоров по проекту соглашения, а также на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Лукашенко Александр