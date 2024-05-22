Александр Лукашенко уполномочил Министерство иностранных дел на проведение переговоров по проекту соглашения, а также на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Беларусь и Иордания планируют отменить визы для владельцев диппаспортов
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в качестве основы для проведения переговоров одобрил проект межправительственного соглашения с Иорданией об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов. Соответствующий указ № 210 глава государства подписал 22 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.