Нетаньяху назвал признание Палестины «наградой за терроризм»

«Намерение ряда европейских стран признать палестинское государство является наградой за терроризм. 80% палестинцев в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега — ред.) поддерживают ужасную резню 7 октября. Этому злу нельзя отдавать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается повторно совершить резню 7 октября. Мы на это не согласимся. Награда за терроризм не принесет мира и не помешает нам победить ХАМАС», — заявил премьер в видеообращении.