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Нетаньяху назвал признание Палестины «наградой за терроризм»

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «наградой за терроризм» решения нескольких европейских стран признать палестинское государство, добавив, что это не помешает Израилю добиться полной победы над радикальным палестинским движением ХАМАС.

Источник: Reuters

«Намерение ряда европейских стран признать палестинское государство является наградой за терроризм. 80% палестинцев в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега — ред.) поддерживают ужасную резню 7 октября. Этому злу нельзя отдавать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается повторно совершить резню 7 октября. Мы на это не согласимся. Награда за терроризм не принесет мира и не помешает нам победить ХАМАС», — заявил премьер в видеообращении.

Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.

Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.