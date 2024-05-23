Депутат ЗС Прикамья Алексей Инюткин написал заявление о сложении полномочий

Депутат заксобрания Пермского края Алексей Инюткин написал заявление о сложении полномочий 22 мая, сообщает «Ъ-Прикамье», ссылаясь на свои источники.
Он пояснил, что покидает региональный парламент в связи со сменой места жительства: он переезжает в Екатеринбург.
Заявление Алексея Инюткина народные избранники будут рассматривать 23 мая на пленарном заседании.
Алексей Инюткин родился 9 августа 1987 года. Окончил Самарский государственный университет, получив специальность журналиста. Работал в СМИ, был пресс-секретарём. В 2021 году его избрали депутатом заксобрания Прикамья.