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Депутат ЗС Прикамья Алексей Инюткин написал заявление о сложении полномочий

Его заявление рассмотрят 23 мая.

Источник: Reuters

Депутат заксобрания Пермского края Алексей Инюткин написал заявление о сложении полномочий 22 мая, сообщает «Ъ-Прикамье», ссылаясь на свои источники.

Он пояснил, что покидает региональный парламент в связи со сменой места жительства: он переезжает в Екатеринбург.

Заявление Алексея Инюткина народные избранники будут рассматривать 23 мая на пленарном заседании.

Алексей Инюткин родился 9 августа 1987 года. Окончил Самарский государственный университет, получив специальность журналиста. Работал в СМИ, был пресс-секретарём. В 2021 году его избрали депутатом заксобрания Прикамья.