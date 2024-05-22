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Спикер Джонсон поддержал идею разрешить ВСУ бить по России западным оружием

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Вашингтон должен разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары по территории России оружием, которое поставляет Запад.

Источник: AP 2023

Видеозапись с его комментарием опубликовал Telegram-канал издания «Политика страны».

«Я думаю, нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны уметь дать отпор», — заявил Джонсон.

До этого сообщалось, что украинские власти просят у Вашингтона снять запрет на использование западного оружия для атак по территории РФ. Белый Дом отказывается и заявляет, что оружие предназначается только для обороны. Владимир Зеленский называет этот запрет самым большим преимуществом вооруженных сил РФ.

Тем временем в Соединенных Штатах подчеркивают, что позиция Киева в конфликте с Москвой становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на российской территории.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие американские конгрессмены желают эскалации напряженности на Украине, в связи с чем требуют разрешить Киеву наносить удары по территории РФ.