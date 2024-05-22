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Зеленского уличили в урезании своей «формулы мира»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ перед саммитом в Швейцарии урезал свою «формулу мира» с десяти до трех пунктов. Об этом сообщило украинское издание «Деловая столица».

Источник: Reuters

Как отмечает издание, Зеленский оставил требование радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, а также освобождения пленных и депортированных лиц. «Остальные семь пунктов, включая пункт о выводе российских войск с территории Украины, отложены на “потом”. Причем на далекое “потом”», — говорится в публикации.

Причиной такого поведения Зеленского в издании считают позицию стран Глобального юга, которые могут не приехать на саммит в Швейцарии, если от них потребуют два дня обсуждать только идеи украинского президента.

При этом допускается, что итоги саммита, который запланирован на 15—16 июня, могут оказаться не теми, на которые рассчитывает Киев. Согласно прогнозу издания, в итоговый документ могут войти и требования к самой Украине.

Ранее Зеленский в интервью The New York Times заявил, что Украина ищет варианты дипломатического разрешения конфликта с Россией. Он призвал к дипломатии, которая избегает контактов с Россией, но «сплачивает страны вокруг позиции Украины».

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