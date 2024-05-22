Зеленского уличили в урезании своей «формулы мира»

Как отмечает издание, Зеленский оставил требование радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, а также освобождения пленных и депортированных лиц. «Остальные семь пунктов, включая пункт о выводе российских войск с территории Украины, отложены на “потом”. Причем на далекое “потом”», — говорится в публикации.
Причиной такого поведения Зеленского в издании считают позицию стран Глобального юга, которые могут не приехать на саммит в Швейцарии, если от них потребуют два дня обсуждать только идеи украинского президента.
При этом допускается, что итоги саммита, который запланирован на
Ранее Зеленский в интервью The New York Times заявил, что Украина ищет варианты дипломатического разрешения конфликта с Россией. Он призвал к дипломатии, которая избегает контактов с Россией, но «сплачивает страны вокруг позиции Украины».