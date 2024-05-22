В Государственном институте искусства и культуры Узбекистана назначен новый ректор

Сайфуллаев родился в 1975 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный институт культуры и Академию государственного управления при президенте. Является кандидатом исторических наук, профессором.
За свою карьеру работал на должностях заместителя генерального директора объединения «Узбектеатр», главного специалиста Кабинета Министров, руководителя филиала, ректора Национального института искусства и дизайна имени Камолиддина Бехзода.
С декабря 2021 года заведовал отделом развития культуры и искусства Администрации президента.