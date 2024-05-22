Захарова спросила у США, когда были переговоры о признании Косово

«А что там с Косово у американского президента? Не напомнит ли, когда завершились “двусторонние прямые переговоры между сторонами”? Конечно, не напомнит. Не было ни переговоров между Белградом и Приштиной, которые завершились бы признанием независимости края, ни легитимного референдума в самом Косове», — написала Захарова в своем Telegram-канале.