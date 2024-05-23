Поправки Мажилиса: усиление наказания за вандализм и поддержка электромобилей

Сегодня, 22 мая, на пленарном заседании Мажилиса депутаты приняли во втором чтении законы «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» и по вопросам развития инфраструктуры для электромобилей.
Кроме того, первое чтение прошли поправки по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений. Отдельного закона о противодействии торговле людьми в Казахстане не было. Его разработка, как пояснил руководитель рабочей группы Марат Башимов, обусловлена необходимостью совершенствования отечественного законодательства с учётом международного права.
Новым законом впервые обозначено понятие «потенциальная жертва торговли людьми». Понятие «эксплуатация человека» приводится в соответствие с международными конвенциями в части расширения способов принуждения. Уполномоченными органами в этой сфере определяются МВД и Министерство труда и социальной защиты, предусмотрены компетенции и других госорганов для обеспечения должного межведомственного взаимодействия.
Депутат отметил, что отдельная глава в законе посвящена более эффективной защите прав несовершеннолетних как наиболее уязвимой категории и усилению профилактической работы в данном направлении. Кроме того, вводится административная ответственность за несообщение о факте оставления новорождённого должностными лицами медучреждений и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Определяются компетенции уполномоченного органа в области защиты прав ребёнка по рассмотрению таких дел.
«Также депутаты внесли поправки, направленные на ужесточение наказания за проявление вандализма, осквернение зданий, мест общего пользования и уничтожение чужого имущества. О необходимости борьбы с этим негативным явлением неоднократно говорил Глава государства, в том числе на III заседании Национального курултая. Теперь вандализм будет наказываться штрафом от 100 МРП до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 50 суток. За загрязнение мест общего пользования, парков, скверов штраф увеличен в 2 раза — до 10 МРП, а при повторе — до 20 МРП».
По итогам обсуждения депутаты приняли во втором чтении закон «О противодействии торговле людьми» с сопутствующими ему поправками и направили их на дальнейшее рассмотрение Сената.
Мажилисмены также приняли во втором чтении депутатские поправки по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей.
По информации руководителя рабочей группы Армана Калыкова, в рамках закона вводятся новые понятия «электромобиль» и «электрозарядная станция». Для последних планируется оснащать отдельные места при проектировании дорог, резервировать территории в проекте детальной планировки в жилой и общественной зонах, на особо охраняемых природных территориях. Владельцев электромобилей освободят от оплаты за парковочные места.
Вводится административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, оборудованных электрозарядными станциями.
«Ко второму чтению депутаты внесли поправки, касающиеся предоставления участков из земель общего пользования под размещение электрозарядных станций, наделения акиматов области, города республиканского значения, столицы и района компетенцией по принятию решения о размещении электрозарядных станций, введения запрета за самовольное подключение к электрическим сетям».
Также, по его словам, предусмотрены нормы по снижению возраста водителей автобусов и троллейбусов до 23 лет и установлению для них стажа работы не менее 3 лет, а для водителей подкатегории «D1» — не менее 1 года.
В первом чтении Мажилис одобрил законопроект по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём, и финансированию терроризма, с сопутствующими ему поправками в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки разработаны депутатами во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года «Экономический курс справедливого Казахстана», а также Указа Президента РК о мерах по либерализации экономики.
Их коллегам представил руководитель рабочей группы Абзал Құспан.
«Полной декриминализации подлежат статьи 219 (Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита) и 241 (Нарушение законодательства о бухгалтерском учёте и финансовой отчётности) УК. Частичная декриминализация коснулась статей 234 (Экономическая контрабанда) — с переносом в ст. 551 КоАП — и 236 (Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин) УК. Порог наступления уголовной ответственности по ним увеличивается до особо крупного размера».
Также предлагается не регистрировать дела по налоговым преступлениям без соответствующего акта либо заключения с достаточными данными, указывающими на наличие признаков уголовного правонарушения, а также при обжаловании актов в вышестоящем органе либо в суде и при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов. Норма вводится в целях внедрения справедливого механизма привлечения предпринимателей к уголовной ответственности.
Во исполнение Указа Главы государства по дебюрократизации деятельности госаппарата законом устанавливаются цели и задачи, принципы законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кроме того, мажилисмены приняли поправки по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления. По словам одного из инициаторов, депутата Айдарбека Ходжаназарова, закон направлен на восстановление породы отечественных спортивных лошадей и улучшение её племенных качеств за счёт государственной поддержки.
«Поправки предусматривают субсидирование следующих мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство костанайской породы лошадей: приобретение племенными центрами племенных жеребцов производителей спортивного направления зарубежной селекции, ведение селекционно-племенной работы с племенным маточным поголовьем, а также возмещение затрат по их содержанию».
Мажилис также ратифицировал Соглашение между правительствами государств-членов Организации тюркских государств о создании упрощённого таможенного коридора (УТК). Документ был подписан сторонами в Самарканде 11 ноября 2022 года и заключается на неопределённый срок.
Закон депутатам представил министр финансов Мади Такиев. Руководитель рабочей группы Еркин Абиль пояснил, что Соглашение позволит производить обмен информацией по грузам, осуществляемым торговыми операторами в рамках упрощённого таможенного коридора. Им будет предоставлен ряд льгот, в том числе приоритетный порядок таможенного оформления и неприменение досмотра в пунктах пропуска.
Профильные комитеты Мажилиса приняли в работу новые законопроекты: по вопросам биржевой торговли, жилищно-коммунального хозяйства с сопутствующими поправками, а также о ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям).
В завершение пленарного заседания мажилисмены направили 8 депутатских запросов государственным органам по актуальным социальным и экономическим темам.