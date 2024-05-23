Поправки Мажилиса: усиление наказания за вандализм и поддержка электромобилей

«Также депутаты внесли поправки, направленные на ужесточение наказания за проявление вандализма, осквернение зданий, мест общего пользования и уничтожение чужого имущества. О необходимости борьбы с этим негативным явлением неоднократно говорил Глава государства, в том числе на III заседании Национального курултая. Теперь вандализм будет наказываться штрафом от 100 МРП до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 50 суток. За загрязнение мест общего пользования, парков, скверов штраф увеличен в 2 раза — до 10 МРП, а при повторе — до 20 МРП».