Спикер Мажилиса Казахстана принял участие в церемонии прощания с президентом Ирана

«Наш Президент с глубокой скорбью воспринял эту трагедию. Направил письмо с соболезнованиями Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и иранскому народу. Кроме того, вчера посетил посольство Ирана в Астане и оставил запись в книге соболезнований. Ибрахим Раиси останется в нашей памяти как авторитетный политик, внесший большой вклад в развитие дружественных и доверительных отношений между Казахстаном и Ираном».