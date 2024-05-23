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Спикер Мажилиса Казахстана принял участие в церемонии прощания с президентом Ирана

По поручению Президента Спикер Мажилиса принял участие в церемонии прощания с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Председатель Мажилиса совершил рабочий визит в Исламскую Республику Иран.

В Тегеране Ерлан Кошанов принял участие в официальной церемонии прощания с погибшим Президентом Ибрахимом Раиси. Сегодня народ Ирана прощается с Президентом Ибрахимом Раиси, погибшим в авиакатастрофе.

Казахстанскую делегацию на церемонии, которая прошла в президентском дворце, возглавил Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Спикер Мажилиса встретился с вице-президентом Исламской Республики Иран Мохсеном Мансури и высшим политическим руководством страны и от имени Президента и народа Казахстана выразил соболезнования всему иранскому народу, а также семьям погибших.

«Наш Президент с глубокой скорбью воспринял эту трагедию. Направил письмо с соболезнованиями Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и иранскому народу. Кроме того, вчера посетил посольство Ирана в Астане и оставил запись в книге соболезнований. Ибрахим Раиси останется в нашей памяти как авторитетный политик, внесший большой вклад в развитие дружественных и доверительных отношений между Казахстаном и Ираном».

Ерлан Кошанов

Спикер Мажилиса подчеркнул, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает особое значение вопросу укрепления надежного партнерства и тесного сотрудничества с дружественным Ираном.

«В этот непростой период мы благодарим Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за посещение нашего посольства в Астане, поддержку нашего народа и соболезнование, направленное Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и нашему народу. Мы никогда этого не забудем. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии двусторонних отношений между нашими странами».

Мохсен Мансури