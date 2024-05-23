В Эфиопии рассказали о культурном наследии Казахстана

Современная политика Казахстана по укреплению национального единства путём продвижения общенациональной истории и бережного отношения к культурным ценностям была представлена в ходе семинара, организованного Посольством Казахстана в Эфиопии.
В культурном мероприятии приняли участие представители МИД Эфиопии, Африканского союза, послы и иностранные дипломаты, эфиопские эксперты, члены Клуба друзей Казахстана и СМИ.
В ходе семинара Посол Казахстана, Постоянный представитель при Африканском союзе Барлыбай Садыков рассказал о происхождении Казахского ханства, а также о роли ряда исторических личностей Великой степи.
Посол отметил важность понимания масштаба национальной истории, бережного отношения и продвижения культурного наследия для прогрессивного современного развития.
Казахский дипломат подробно рассказал о деятельности выдающихся личностях исторического и современного Казахстана, таких как Мухаммед Хайдар Дулати, Кудайберген Жубанов, Абдижамил Нурпеисов, а также особо отметил празднование в этом году 125-летия академика Каныша Сатпаева, первого президента Академии наук Казахской ССР, основоположника индустриального развития Казахстана.
Кроме того, Посол обратил внимание на большую храбрость казахстанцев Рахимжана Кошкарбаева, Сагадата Нурмагамбетова, а также панфиловской девизии, проявивших отвагу и внёсших значимый вклад в победу в Великой Отечественной Войне 1941−1945 годов.
Более подробная информация о знаменательных датах и исторических личностях Казахстана была представлена участникам мероприятия в формате фотовыставки.
Программу семинара дополнил показ художественного фильма «28 панфиловцев» совместного казахстанско-российского производства.
В целом, участники семинара проявили большой интерес к историческому наследию Казахстана, вкладу видных деятелей в формирование и укрепление государственности, и выразили солидарность с политикой общенационального единства в нашей стране.