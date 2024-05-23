В Эфиопии рассказали о культурном наследии Казахстана

Казахский дипломат подробно рассказал о деятельности выдающихся личностях исторического и современного Казахстана, таких как Мухаммед Хайдар Дулати, Кудайберген Жубанов, Абдижамил Нурпеисов, а также особо отметил празднование в этом году 125-летия академика Каныша Сатпаева, первого президента Академии наук Казахской ССР, основоположника индустриального развития Казахстана.