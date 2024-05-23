В Великобритании досрочно распускают парламент. Назначена дата выборов

Риши Сунак уходит после своего выступления.
Как пишет The Guardian, распустят парламент 30 мая. Затем 4 июля пройдут всеобщие выборы, 9 новый парламент соберется для выборов спикера и приведения к присяге депутатов. И уже 17 июля начнется работа нового правительства, где с речью выступит король.
На днях Сунак сообщил о достижениях возглавляемого им правительства. «Мы справились с инфляцией, взяли под контроль долг, сократили налоги работникам и увеличили государственную пенсию на 900 фунтов стерлингов, — цитирует его издание. — Мы снизили налоги на инвестиции и воспользовались возможностями Брексита, чтобы сделать эту страну лучшей в мире для развития бизнеса, вложили рекордные объемы финансирования в нашу Национальную систему здравоохранения и обеспечили подготовку врачей и медсестер, которые ей понадобятся в течение десятилетий».
По британскому законодательству следующие парламентские выборы должны состояться не позднее 28 января 2025 года, а роспуск нынешнего парламента — не позднее 17 декабря 2024 года. Ранее премьер-министр говорил, что очередные всеобщие выборы пройдут во второй половине 2024 года.