В Великобритании досрочно распускают парламент. Назначена дата выборов

На днях Сунак сообщил о достижениях возглавляемого им правительства. «Мы справились с инфляцией, взяли под контроль долг, сократили налоги работникам и увеличили государственную пенсию на 900 фунтов стерлингов, — цитирует его издание. — Мы снизили налоги на инвестиции и воспользовались возможностями Брексита, чтобы сделать эту страну лучшей в мире для развития бизнеса, вложили рекордные объемы финансирования в нашу Национальную систему здравоохранения и обеспечили подготовку врачей и медсестер, которые ей понадобятся в течение десятилетий».