В НАТО заявили, что не намерены вводить войска на Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, «но ничего исключать нельзя». В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине. Позже Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, «многие страны» согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.