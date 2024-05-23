Губернатор Гродненской области Владимир Караник высказался о смертной казни

Руководитель Гродненской области Владимир Караник сказал о своем отношении к смертной казни в передаче «100 вопросов взрослому» на канале «Беларусь 1», где вопросы задают дети.
Вопрос о смертной казни поставил губернатора, как он сам признался, в трудное положение. Караник объяснил, что эта мера во времена Советского Союза применялась не всегда справедливо, так как могла быть назначена даже за экономические преступления, к чему он лично относится резко отрицательно.
— У нас в Беларуси смертная казнь применяется в исключительных случаях — только к тем людям, которые лишили жизни не одного, а много людей, и где доказательства вины подтверждено многими самыми современными, в том числе лабораторными тестами, — продолжил он. — И мы понимаем, что он (такой преступник. — Ред.), наверное, не остановится. И что даже при наказании в 25 лет он имеет право на досрочное освобождение. И если он выйдет и еще кого-то лишит жизни? Как мы будет потом в глаза смотреть родственникам этих жертв?