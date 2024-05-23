Губернатор Гродненской области Владимир Караник высказался о смертной казни

— У нас в Беларуси смертная казнь применяется в исключительных случаях — только к тем людям, которые лишили жизни не одного, а много людей, и где доказательства вины подтверждено многими самыми современными, в том числе лабораторными тестами, — продолжил он. — И мы понимаем, что он (такой преступник. — Ред.), наверное, не остановится. И что даже при наказании в 25 лет он имеет право на досрочное освобождение. И если он выйдет и еще кого-то лишит жизни? Как мы будет потом в глаза смотреть родственникам этих жертв?