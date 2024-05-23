Кадыров встретился с Путиным в Москве

«Еще раз заявил главе государства, что по первому приказу в зону спецоперации готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва», — написал господин Кадыров Telegram-канале. По его словам, с начала спецоперации в зону СВО было направлено 43,5 тыс. чеченцев, из них 18 тыс. — добровольцы.