Кадыров встретился с Путиным в Москве

«Еще раз заявил главе государства, что по первому приказу в зону спецоперации готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва», — написал господин Кадыров Telegram-канале. По его словам, с начала спецоперации в зону СВО было направлено 43,5 тыс. чеченцев, из них 18 тыс. — добровольцы.
Благодаря Региональному общественному фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, рассказал глава Чечни, было закуплено 1693 единиц спецавтотранспорта, около 6 тыс. квадрокоптеров. Также фонд направил гумпомощь в новые регионы в объеме 26 тыс. т.
«В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний и личное участие в позитивных изменениях региона. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую Республику», — заключил господин Кадыров.
Последний раз о встрече Рамзана Кадырова и Владимира Путина сообщалось в феврале 2024 года. Тогда глава Чечни рассказал российскому президенту о состоянии боевых частей в зоне СВО, условиях службы, оснащении и боевых успехах на линии соприкосновения.
На переговорах по видеосвязи в ноябре 2023-го Рамзан Кадыров передал Владимиру Путину приглашение от старейшин посетить республику. В Кремле позднее заявили, что президент «когда-то, конечно, приедет», однако сейчас «очень напряженная обстановка». Последний раз он посещал Чечню в 2011 году. Тогда господин Путин занимал должность премьер-министра.