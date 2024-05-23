В Думу внесут законопроект о выплате женщинам за рождение детей до 25 лет

Как рассказал ТАСС заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, законопроект направлен на увеличение рождаемости именно в молодых семьях. «Там, где женщины рожают до 25 лет или, возможно, готовы родить до 25 лет. Мы все понимаем, что это, как правило, либо студенческие семьи, либо семьи, которые только начинают свою самостоятельную жизнь. И конечно, им финансово тяжело, не всегда родители могут помочь. И сумма в 200 тыс. рублей может стать определенным подспорьем для того, чтобы на первое время обеспечить всем необходимым ребенка и саму кормящую мать после родов», — сказал Леонов.