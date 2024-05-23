Антонов заявил о желании Украины спровоцировать членов НАТО на столкновение с Россией

«Подобные провокационные заявления крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно — дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима [украинского президента Владимира] Зеленского. Уровень истерической реакции на наши успехи на фронте в Вашингтоне растет в геометрической прогрессии не по дням, а по часам», — приводит российское диппредставительство слова Антонова в Telegram-канале.
«Политики и законодатели продолжают испытывать наше терпение. Каждый день слышим новые предложения о расширении военной помощи киевской хунте. Очевидно, что для Киева главное — спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока», — добавил посол.
По его словам, «именно так надо рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей, в первую очередь женщин, детей и стариков». «Сюда же надо добавить подталкивание западных государств сбивать самолеты ВС РФ. Подчеркну: киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России. Варварские налеты с применением смертоносной продукции ВПК НАТО осуществляются по нашей стране практически на регулярной основе», — заявил Антонов.
«Желание после озвученных, в том числе сегодня, лозунгов американских политиков одно — ускорить разгром преступников в Киеве. Это прекрасно понимают наши вооруженные силы, демонстрирующие героические победы на фронте», — заключил руководитель российской дипмиссии.
Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон 22 мая призвал исполнительную ветвь власти разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары американским оружием по территории, которую Вашингтон считает российской. «Я думаю, что Украине следует позволить вести войну так, как она считает нужным. Она должна быть в состоянии дать отпор, и я думаю, что мы пытаемся осуществлять микроменеджмент, что не является хорошей политикой для нас», — сказал Джонсон, который занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США. В понедельник шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон и Киев должны концентрировать внимание на «ближнем бое», а не на ударах в глубине территории РФ.