Антонов заявил о желании Украины спровоцировать членов НАТО на столкновение с Россией

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон 22 мая призвал исполнительную ветвь власти разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары американским оружием по территории, которую Вашингтон считает российской. «Я думаю, что Украине следует позволить вести войну так, как она считает нужным. Она должна быть в состоянии дать отпор, и я думаю, что мы пытаемся осуществлять микроменеджмент, что не является хорошей политикой для нас», — сказал Джонсон, который занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США. В понедельник шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон и Киев должны концентрировать внимание на «ближнем бое», а не на ударах в глубине территории РФ.