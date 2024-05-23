Утратят силу некоторые приказы министра обороны

Приказом министра обороны будут признаны утратившими силу приказы от 2 июля 2018 года № 442 «Об утверждении Правил определения классной квалификации военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан», от 11 ноября 2020 года № 624 «О внесении изменения в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 442 “Об утверждении Правил определения классной квалификации военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан”, от 18 мая 2022 года № 311 “О внесении изменений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 442 “Об утверждении Правил определения классной квалификации военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан”, от 16 февраля 2024 года № 154 “О внесении изменений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 442 “Об утверждении Правил определения классной квалификации военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан”.