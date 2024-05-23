Утратят силу некоторые приказы министра обороны

В связи с принятием приказа министра обороны № 388 дсп от 18 апреля 2024 года «Об утверждении Правил определения классной квалификации военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан» некоторые приказы утратили свою актуальность.
Приказом министра обороны будут признаны утратившими силу приказы от 2 июля 2018 года № 442 «Об утверждении Правил определения классной квалификации военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан», от 11 ноября 2020 года № 624 «О внесении изменения в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 442 “Об утверждении Правил определения классной квалификации военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан”, от 18 мая 2022 года № 311 “О внесении изменений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 442 “Об утверждении Правил определения классной квалификации военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан”, от 16 февраля 2024 года № 154 “О внесении изменений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 442 “Об утверждении Правил определения классной квалификации военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан”.
Принятие нормативного правового акта упорядочит определение классной квалификации военнослужащих Вооруженных сил РК.