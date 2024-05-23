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Германия выступила против конфискации российских активов для помощи Украине

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что власти все еще выступают против конфискации замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, ФРГ поддерживают инициативу, затрагивающую только доходы от этих средств.

Источник: РИА "Новости"

«Наша позиция остается неизменной: речь идет о доходах от замороженных активов. Речь идет не о самих активах», — сказал господин Хебештрайт, его слова приводит Tagesschau.

Пресс-секретарь немецкого Минфина уточнил, что за счет использования прибыли «объем активов российского Центробанка» остается неизменным, а значит «фундаментальные принципы международного права» сохраняются. В ФРГ, по состоянию на апрель 2024 года, заморожено около €3,9 млрд российских активов.

Как отмечает Tagesschau, тем самым власти прокомментировали предложение США о выделении до $50 млрд на помощь Украине за счет прибыли от замороженных российских активов, основная доля которых — в странах ЕС. Инициативу планируется обсудить на встрече министров финансов в G7 23—25 мая. Как сообщал Bloomberg, Германия готова поддержать план США. Между тем 21 мая Совет ЕС одобрил использование доходов от заблокированных российских активов на помощь Украине.

По данным The Wall Street Journal, Германия объясняет отказ от конфискации российских активов тем, что их можно будет использовать в качестве рычага давления на Россию в переговорах, в том числе при обсуждении мирного соглашения с Украиной. В ЕЦБ предупреждали о рисках конфискации активов РФ.

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