Германия выступила против конфискации российских активов для помощи Украине

Как отмечает Tagesschau, тем самым власти прокомментировали предложение США о выделении до $50 млрд на помощь Украине за счет прибыли от замороженных российских активов, основная доля которых — в странах ЕС. Инициативу планируется обсудить на встрече министров финансов в G7 23—25 мая . Как сообщал Bloomberg, Германия готова поддержать план США. Между тем 21 мая Совет ЕС одобрил использование доходов от заблокированных российских активов на помощь Украине.