Германия выступила против конфискации российских активов для помощи Украине

«Наша позиция остается неизменной: речь идет о доходах от замороженных активов. Речь идет не о самих активах», — сказал господин Хебештрайт, его слова приводит Tagesschau.
Пресс-секретарь немецкого Минфина уточнил, что за счет использования прибыли «объем активов российского Центробанка» остается неизменным, а значит «фундаментальные принципы международного права» сохраняются. В ФРГ, по состоянию на апрель 2024 года, заморожено около €3,9 млрд российских активов.
Как отмечает Tagesschau, тем самым власти прокомментировали предложение США о выделении до $50 млрд на помощь Украине за счет прибыли от замороженных российских активов, основная доля которых — в странах ЕС. Инициативу планируется обсудить на встрече министров финансов в G7
По данным The Wall Street Journal, Германия объясняет отказ от конфискации российских активов тем, что их можно будет использовать в качестве рычага давления на Россию в переговорах, в том числе при обсуждении мирного соглашения с Украиной. В ЕЦБ предупреждали о рисках конфискации активов РФ.