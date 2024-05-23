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В Пермском крае простятся с 48-летним Андреем Колесниковым, погибшим на СВО

Он проходил военную службу по контракту.

Источник: Администрация Березовского округа

Друзья и родные простятся с 48-летним контрактником Андреем Колесниковым, погибшим на СВО, 24 мая, рассказали в администрации Берёзовского округа Пермского края.

Андрей родился 26 апреля 1976 года в посёлке Кормовище недалеко от Лысьвы. 14 февраля 2024 года он заключил контракт с минобороны РФ.

«25 марта 2024 года Андрей Колесников погиб во время выполнения обязанностей военной службы на территории ДНР в селе Новомихайловке Марьинского района», — сообщили в местной администрации.

Прощание с военнослужащим состоится 24 мая. Церемония начнется в 10:00 у здания Берёзовского дома культуры на улице Октябрьской, 30. Похоронят погибшего бойца на кладбище села Березовки.