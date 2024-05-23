Депутат из Румынии укусил за нос своего оппонента

Судя по видео, между депутатами возник конфликт, в ходе которого Вылчану напал на оппонента. Позже из СМИ выяснилось, что он укусил его за нос и ударил коленом в область головы. Пострадавший сразу обратился за медицинской справкой в Институт судебной медицины и в ближайшее время намерен подать в суд на Вылчану.