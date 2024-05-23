Двое военнослужащих из Усть-Илимска Иркутской области погибли в зоне СВО

Двое военнослужащих из Усть-Илимска, Руслан Ситдиков и Алексей Трифонов, погибли в зоне специальной военной операции во время выполнения боевых задач. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Усть-Илимска.
«Руслан Ситдиков родился в 1980 году. Окончил школу № 1 в посёлке Железнодорожный. После учёбы проходил срочную службу в армии», — рассказали АиФ-Иркутск в администрации.
Алексей Трифонов родился в 1991 году. Получил высшее образование.
С началом военной спецоперации Руслан Ситдиков и Алексей Трифонов встали на защиту Родины. В ходе боя военнослужащие погибли.
У Руслана Ситдикова остались вдова и дети. В сердцах родных он останется любящим и заботливым мужем и отцом. Близкие говорят про погибших, что они были отзывчивыми, добрыми людьми и надёжными товарищами.
В Усть-Илимске в среду, 22 мая, состоялось прощание с бойцами. Родные и сотрудники администрации собрались, чтобы проводить военнослужащих в последний путь.