Мэрия Уфы ищет поставщика медалей к 450-летию города

Как следует из аукционной документации, победитель торгов должен до 31 июля доставить награды в здание администрации Уфы.
Медали должны быть изготовлены из металлического сплава желтого цвета. По окружности лицевой стороны должны быть нанесены надписи: «Городской округ город Уфа Республики Башкортостан» и «1574 — 2024» и герб Уфы, на оборотной — «450-летие основания города Уфы», «1574 — 2024» и «Уфа 450».
Колодка медали должна быть покрыта шелковыми лентами цвета флага республики — синей, белой и зеленой полосами.