Мэрия Уфы ищет поставщика медалей к 450-летию города

Администрация Уфы ищет поставщика 450 медалей к 450-летию города, следует из сообщения на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта определена в 787,5 тыс. руб. (1,75 тыс. руб. за медаль). Заявки от претендентов принимаются до 29 мая, подведение итогов запланировано на 31 мая.