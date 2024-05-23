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Мэрия Уфы ищет поставщика медалей к 450-летию города

Администрация Уфы ищет поставщика 450 медалей к 450-летию города, следует из сообщения на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта определена в 787,5 тыс. руб. (1,75 тыс. руб. за медаль). Заявки от претендентов принимаются до 29 мая, подведение итогов запланировано на 31 мая.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из аукционной документации, победитель торгов должен до 31 июля доставить награды в здание администрации Уфы.

Медали должны быть изготовлены из металлического сплава желтого цвета. По окружности лицевой стороны должны быть нанесены надписи: «Городской округ город Уфа Республики Башкортостан» и «1574 — 2024» и герб Уфы, на оборотной — «450-летие основания города Уфы», «1574 — 2024» и «Уфа 450».

Колодка медали должна быть покрыта шелковыми лентами цвета флага республики — синей, белой и зеленой полосами.